Más de medio millón de personas regresan a Ciudad de Gaza tras la entrada en vigor del alto el fuego

Hoy 12:00

En un desarrollo significativo tras la implementación del alto el fuego en Gaza, la agencia de defensa civil de Gaza ha informado que más de 500.000 personas han regresado a la Ciudad de Gaza desde la entrada en vigor de la tregua. El portavoz de la agencia, Mahmud Bassal, indicó que este retorno masivo se produjo desde ayer, lo que refleja una intensa movilidad interna en la región.

El alto el fuego, que se logró luego de intensas negociaciones, ha proporcionado un respiro a los habitantes de Gaza, permitiendo el regreso de miles de personas que se habían desplazado debido a los intensos enfrentamientos y la destrucción masiva en la zona.

La defensa civil en Gaza, operando bajo la autoridad de Hamas, juega un papel clave en la gestión de los desplazamientos y el rescate de personas en medio del conflicto. El regreso de los residentes a la ciudad marca una nueva fase en la crisis humanitaria de Gaza, mientras los equipos de rescate y ayuda humanitaria trabajan para reconstruir y brindar asistencia a los afectados por el conflicto.