Los restos de Miguel Ángel Russo fueron cremados en el Cementerio de Pilar

El DT de Boca falleció este miércoles tras una larga lucha contra el cáncer.

Hoy 12:27

Los restos del histórico director técnico Miguel Ángel Russo descansan en el Cementerio de Pilar, tras ser cremado. Parte de sus cenizas serán esparcidas en el estadio de Rosario Central, en homenaje al club que tanto marcó su carrera.

Este viernes, el cuerpo de Russo fue retirado de La Bombonera, donde se llevó a cabo su velorio. Allí, hinchas y familiares pudieron despedir al ex entrenador, quien falleció el miércoles a los 69 años tras una larga lucha contra el cáncer.

El velatorio contó con la presencia de los planteles de Boca, Rosario Central, San Lorenzo, representantes de Estudiantes de La Plata y numerosos aficionados. Muchos lucían camisetas de los clubes en los que Russo dejó su huella.

Durante la salida del féretro de La Bombonera, los hinchas entonaron emocionados: “Russo, Russo querido, lo que hiciste por Boca, no se olvida en la vida”, despidiendo al histórico director técnico con un aplauso sentido y lleno de respeto.

Russo deja un legado imborrable en el fútbol argentino, marcado por su paso por múltiples clubes y su capacidad para consolidar equipos exitosos, siendo un referente dentro y fuera de la cancha.