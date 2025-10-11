Ingresar
Hallaron sin vida a un joven de 20 años en el barrio Los Lagos

El hecho fue reportado a la Comisaría N°49 a las 3:30 de la madrugada.

En la madrugada de este sábado, alrededor de las 3:30, un joven de 20 años fue encontrado sin vida en una vivienda ubicada en el barrio Los Lagos, de la ciudad Capital. El hecho fue reportado a la Comisaría N°49, que acudió al lugar para iniciar las primeras actuaciones.

Según el informe del Departamento Central de Comunicaciones, el cuerpo del joven fue hallado en el patio de la vivienda. Personal de Criminalística se presentó en el lugar para realizar las pericias correspondientes y preservar la escena del hecho.

La investigación quedó a cargo del fiscal Martín Silva, quien ordenó el traslado del cuerpo a la morgue judicial para determinar las causas exactas de la muerte.

La Comisaría N°49 y los equipos técnicos continúan recabando información y analizando las circunstancias que rodean el trágico hallazgo. La investigación está bajo la supervisión del Ministerio Público Fiscal.

