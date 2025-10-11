Convocan a emprendedores a participar en la gran feria por el "Día de la Madre"

Los interesados en participar en la feria pueden inscribirse a través del número corporativo de la Oficina de Emprendedores: 3854209847.

Hoy 13:20

En el marco de la celebración del “Día de la Madre” y el “Día Internacional de la Lucha Contra el Cáncer de Mama”, la Oficina de Emprendedores de la Municipalidad de La Banda ha organizado una gran feria para promover la solidaridad y el apoyo a los emprendedores locales.

El evento se llevará a cabo el próximo viernes 17 de octubre, de 18 a 21 horas, en la explanada de la Estación de Trenes, ubicada en la tradicional esquina de Av. Besares y Av. Belgrano. Durante la jornada, los asistentes podrán disfrutar de stands de emprendedores de distintos rubros, con productos locales y artesanales, una masterclass gratuita de ritmos, artistas en vivo, y sorteos de importantes premios.

La iniciativa busca promover tanto la comercialización de productos de los emprendedores locales como la solidaridad en la lucha contra el cáncer de mama, brindando un espacio de confraternidad y visibilización de esta causa tan importante.

Los interesados en participar en la feria pueden inscribirse a través del número corporativo de la Oficina de Emprendedores: 3854209847.

Marcos Layús, miembro del Honorable Concejo Deliberante, destacó el compromiso de la gestión del intendente Ing. Roger Elías Nediani, quien continúa apoyando a los emprendedores locales para activar la economía y ofrecerles espacios donde puedan exhibir sus productos. "Con actividades como estas, buscamos impulsar el desarrollo económico y brindar apoyo a los pequeños emprendedores, creando un ambiente de apoyo mutuo y solidaridad", afirmó Layús.