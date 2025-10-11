Vecinos del barrio Río Dulce participaron de un operativo de asistencia integral “Más cerca de Tuyo”

La actividad, organizada por la Dirección de Nutrición Comunitaria, tuvo como objetivo acercar atención, prevención y acompañamiento a la comunidad bajo el lema “Más cerca de Tuyo”.

En el marco del operativo integral realizado en el barrio Río Dulce, la Secretaría de Salud de la Municipalidad de La Banda brindó una serie de servicios de atención médica y prevención para los vecinos de la zona. La actividad, organizada por la Dirección de Nutrición Comunitaria, tuvo como objetivo acercar atención, prevención y acompañamiento a la comunidad bajo el lema “Más cerca de Tuyo”.

Durante la jornada, el personal de la sala de primeros auxilios de Villa Elena, dependiente de la Secretaría de Salud, ofreció servicios de inmunización, control de presión arterial, y asistencia nutricional, en conjunto con otras actividades organizadas por el equipo de salud y nutrición de la municipalidad.

El secretario de Salud, Julio César Scabuzzo, destacó la importancia de estas iniciativas para fortalecer el acceso a la salud en los barrios: "Estos espacios de trabajo conjunto nos permiten sumar esfuerzos para llegar a más vecinos. Desde la Secretaría de Salud acompañamos cada iniciativa que promueva la prevención y el cuidado comunitario", expresó.

Estas actividades se desarrollaron en el marco de las políticas de Estado impulsadas por el intendente Ing. Roger Elías Nediani, quien ha promovido la articulación entre distintas áreas del municipio para garantizar un acceso equitativo a la salud y el bienestar de todos los ciudadanos de La Banda.