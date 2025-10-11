Ingresar
¡Orgullo nacional! Las “Murciélagas” se consagraron bicampeonas del mundo

La Selección Argentina de fútbol para ciegas le ganó 2-0 en la final a Inglaterra.

Hoy 11:59
Las Murciélagas

La Selección Argentina de fútbol para ciegas, conocida como “Las Murciélagas”, volvió a hacer historia al consagrarse bicampeona del mundo tras vencer 2-0 a Inglaterra en la final del Mundial disputado en India.

Los goles del triunfo fueron obra de las cordobesas Gracia Sosa y Yohana Aguilar, coronando una campaña perfecta en la que el conjunto nacional no recibió ningún gol en contra. Con solidez defensiva y eficacia ofensiva, Argentina reafirmó su dominio absoluto en la disciplina.

En la fase de grupos, el equipo argentino finalizó primero en el Grupo B, luego de imponerse con claridad 5-0 ante Canadá y 1-0 frente a Japón. En semifinales, superó en un intenso clásico sudamericano a Brasil por 1-0, gracias a un tanto de Agustina Medina a siete minutos del final.

Con este nuevo logro, Las Murciélagas sumaron su segundo título mundial consecutivo, tras la consagración en 2023, cuando derrotaron 2-1 a Japón en la final. De esta forma, el seleccionado argentino reafirma su lugar como potencia mundial y orgullo del deporte adaptado nacional.

