"América Latina no es el patio trasero de nadie": la embajada china en la Argentina respondió al pedido de EE.UU.

En respuesta a las declaraciones del secretario del Tesoro de EE.UU., la embajada china acusó a Washington de una mentalidad de Guerra Fría y defendió la cooperación con América Latina.

Hoy 14:38

China respondió con firmeza a las recientes declaraciones de Scott Bessent, secretario del Tesoro de los Estados Unidos, quien afirmó que Washington está decidido a reducir la influencia de China en Argentina. A través de un comunicado emitido este sábado, un portavoz de la embajada china en Buenos Aires acusó a EE.UU. de mantener una mentalidad propia de la Guerra Fría y de ignorar las relaciones de cooperación que China ha desarrollado con varios países de América Latina.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La respuesta de China fue contundente: "Scott Bessent y Estados Unidos deben entender que América Latina y el Caribe no es el patio trasero de nadie", señalando que las relaciones de cooperación entre el país asiático y la región son profundas y no han sido usadas para perjudicar a otros países.

"Estados Unidos deben saber que no pueden perturbar la cooperación entre China y la región, porque es un vínculo que jamás ha sido utilizado para perjudicar a terceros países", afirmó el portavoz. El país asiático mantiene una línea de swap de monedas con Argentina y ha realizado importantes inversiones, especialmente en el sector energético, con varios proyectos en curso.

Por su parte, el secretario del Tesoro de EE.UU. había indicado que la influencia de China en la región latinoamericana, y particularmente en Argentina, es algo que busca frenar, mencionando que EE.UU. está comprometido con apoyar a Javier Milei en sus esfuerzos por reducir la presencia china en el país. Bessent declaró que no quieren ver un "estado fallido o liderado por China" en América Latina, y expresó su apoyo explícito al gobierno de Milei en este objetivo.

Esta respuesta de China también incluyó duras críticas a las políticas intervencionistas de EE.UU. en la región, acusando a Washington de generar discordia y de seguir una actitud paternalista hacia América Latina.