Javier Milei encabezó un acto en Chaco y alertó sobre volver "al modelo del pasado con argentinos mendigando"

En plena campaña para las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre, el presidente pidió acompañar la “gesta histórica” y que “no aflojen”.
El presidente Javier Milei encabezó este mediodía un multitudinario acto de La Libertad Avanza en la Plaza Belgrano de Resistencia, provincia del Chaco, donde arengó a la militancia y pidió apoyo para “seguir adelante con la gesta histórica” de su gobierno de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre. La agenda del mandatario en campaña continúa en Corrientes en la tarde del sábado.
El mandatario llegó al lugar pasadas las 12, acompañado por su hermana Karina Milei y el gobernador de Chaco, Leandro Zdero, con quien mantuvo una reunión previa al evento. Entre aplausos y cánticos libertarios, Milei caminó entre los militantes hasta el escenario principal, donde pronunció un discurso centrado en los avances económicos y en la necesidad de “no retroceder” ante los comicios que definirán la nueva composición del Congreso.
En su mensaje, el Presidente instó a sus seguidores a “no aflojar”, resaltando que “esta vez el esfuerzo vale la pena”. “Sabemos que el camino es duro, pero nunca les hemos mentido. Hoy estamos a mitad de camino, por eso les pido que sigan acompañando esta gesta por hacer grande a la Argentina nuevamente”, afirmó.
Durante su discurso, Milei planteó una clara dicotomía electoral: “Este 26 de octubre tenemos que elegir si seguimos bajando la inflación, la pobreza, si seguimos combatiendo la inseguridad, sacando a los narcos y demostrando al mundo que se puede cambiar. O si volvemos al modelo del pasado, con pobreza y argentinos mendigando”.
El mandatario también destacó los logros de su gestión: “Estamos en un momento bisagra de nuestra historia. Venimos de años de decadencia, pobreza e inflación. Hoy estamos de pie, bajando la inflación, ordenando las cuentas públicas y devolviendo dignidad al trabajo y al esfuerzo de los argentinos”.
Gira por el norte y candidatos locales
Tras la actividad en Chaco, Milei viajó a Corrientes, donde continuó su gira para respaldar a los candidatos libertarios locales, entre ellos Virginia Gallardo. En la provincia del Chaco se elegirán tres senadores nacionales y cuatro diputados el 26 de octubre.
La lista de La Libertad Avanza está encabezada por Juan Cruz Godoy y la vicegobernadora Silvana Schneider para el Senado, y por Guillermo Agüero, Glenda Seifert y Marcos Pastori para Diputados.
Luego del acto en Resistencia, el Presidente cruzó el puente General Belgrano rumbo a Corrientes capital, donde arribó cerca de las 13.30 para continuar su recorrido por el norte argentino.