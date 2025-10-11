Ingresar
Emiten una alerta amarilla por vientos fuertes en Santiago del Estero

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre la llegada de ráfagas del sur que podrían alcanzar entre 70 y 75 km/h durante la noche del sábado y la mañana del domingo.

Hoy 16:09

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por vientos fuertes para Santiago del Estero. Según el informe, el fenómeno se hará sentir desde la noche de este sábado y se extenderá hasta la mañana del domingo, con ráfagas provenientes del sector sur que podrían alcanzar entre 70 y 75 kilómetros por hora.

Con el ingreso del viento sur, se espera un notable descenso de la temperatura, aunque la máxima del domingo por la mañana rondaría los 30 grados, acompañada de ráfagas que podrían mantenerse entre 69 y 70 km/h.

Las autoridades recomiendan evitar circular o permanecer al aire libre durante los momentos de mayor intensidad del viento, ante la posibilidad de caída de árboles o ramas que puedan representar riesgos para la seguridad.

