SANTIAGO DEL ESTERO | 11 OCT 2025
Lamentable: hinchas de Gimnasia (M) invadieron el campo tras el ascenso y protagonizaron incidentes

Tras lograr el histórico ascenso a la Liga Profesional, un grupo de simpatizantes del Lobo mendocino ingresó al campo de juego, le quitó prendas a los jugadores y provocó a los futbolistas de Deportivo Madryn.

Hoy 20:25
Gimnasia hinchas

La alegría por el ascenso de Gimnasia y Esgrima de Mendoza a la Primera División terminó empañada por una lamentable invasión al campo de juego. Apenas consumada la victoria por penales ante Deportivo Madryn, hinchas ingresaron al terreno de juego y generaron momentos de tensión e indignación.

En medio de los festejos, varios simpatizantes se abalanzaron sobre los jugadores del Lobo, les arrancaron camisetas y pantalones, y comenzaron a burlar y provocar a los futbolistas del conjunto chubutense, que se retiraban con evidente fastidio tras la derrota. Algunos integrantes del plantel mendocino intentaron calmar la situación, pero la euforia desmedida desbordó el operativo de seguridad.

Las imágenes del descontrol rápidamente se viralizaron en redes sociales, donde muchos usuarios criticaron el accionar de los hinchas y reclamaron mayor presencia policial para resguardar a los protagonistas.

TEMAS Primera Nacional

