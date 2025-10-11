Dos niñas, de 1 y 5 años, murieron en el incendio de una iglesia evangélica en Córdoba

El trágico hecho ocurrió en una iglesia evangélica de Villa Serrana, Córdoba. Dos niñas uruguayas, de 1 y 5 años, murieron en el incendio, mientras que otras personas fueron hospitalizadas por inhalación de humo.

Hoy 20:24

Dos menores murieron este sábado en Córdoba a causa de un incendio que afectó a un dormitorio contiguo a una iglesia evangélica en la localidad de Villa Serrana, Córdoba. Se trata de una beba de un año y una nena de 5 que formaban parte de una delegación de la iglesia Nuevo Amanecer con Jesús, procedente de Barros Blancos, Uruguay.

El fuego comenzó alrededor de las 15:30 en el templo ubicado entre las calles Coquena y Viracocha, y fue detectado por otra nena de 10 años, que dio la alerta a los adultos.

De inmediato, se activó un operativo de emergencia con la participación de bomberos de la Policía de Córdoba, quienes trabajaron para controlar las llamas.

Según informaron las autoridades, además de las menores fallecidas, dos mujeres sufrieron heridas de distinta gravedad.