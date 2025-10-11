En vivo: Huracán busca acercarse a la cima ante un necesitado Aldosivi en Mar del Plata

El Tiburón, entonado tras su primer triunfo del semestre, recibe este domingo al Globo, que viene de cortar una racha negativa. Desde las 14.30, en el José María Minella.
El Torneo Clausura continúa su marcha y este domingo promete un duelo atractivo entre Aldosivi y Huracán, desde las 14.30 en el Estadio José María Minella. Los marplatenses llegan con el envión anímico de su primera victoria del semestre, mientras que los de Parque Patricios intentarán sostener su levantada.
