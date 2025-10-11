En vivo: Independiente Rivadavia y Godoy Cruz se miden en una nueva edición del clásico de Mendoza

La Lepra y el Tomba chocan este domingo desde las 16.45 en el Gargantini, por la fecha 12 del Torneo Clausura. Ambos están lejos de los Playoffs, y el equipo de Ribonetto llega complicado con el descenso.
El clásico de Mendoza promete más tensión que brillo. Este domingo, desde las 16.45, Independiente Rivadavia y Godoy Cruz se enfrentarán en el Estadio Bautista Gargantini en un duelo cargado de necesidades. Ninguno atraviesa un buen momento en el Torneo Clausura, aunque la Lepra busca revancha futbolística, mientras que el Tomba pelea por no perder la categoría.
