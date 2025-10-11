En vivo: Instituto recibe a Atlético Tucumán con la mira en los playoffs del Clausura

La Gloria, invicta en cinco partidos, buscará su tercer triunfo consecutivo este domingo desde las 16.45 en Alta Córdoba ante un Decano que necesita volver a ganar de visitante para mantenerse entre los ocho primeros.

Hoy 18:45

Por la fecha 12 del Torneo Clausura, Instituto y Atlético Tucumán se enfrentarán este domingo a partir de las 16.45 en el Estadio Alta Córdoba. La Gloria llega con cinco partidos invicta, aunque con solo un triunfo en ese lapso, y necesita sumar de a tres para entrar en zona de playoffs. Por su parte, el Decano buscará romper la racha sin triunfos fuera de casa y consolidarse dentro de los primeros ocho puestos de la tabla.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO