Sarmiento empató ante San Martín de Mendoza en La Banda y avanzó a los octavos por ventaja deportiva

El equipo bandeño, con el apoyo de su gente empató 1 a 1 y sigue con vida en la Fase Reválida del Torneo Federal A.
Sarmiento de La Banda dio un paso importante en su camino dentro de la Fase Reválida del Torneo Federal A. El conjunto santiagueño empató 1-1 como local frente a San Martín de Mendoza, resultado que, sumado al 0-0 en la ida, le permitió avanzar a los octavos de final de la competencia por la ventaja deportiva.
El primer tiempo fue parejo y con escasas emociones, donde ambos equipos priorizaron el orden defensivo y el juego se disputó mayormente en el mediocampo. Sin embargo, en el complemento llegaron las acciones más destacadas. Israel Roldán abrió el marcador a los 26 minutos para poner en ventaja al Profe y encaminar la clasificación.
Cuando parecía que los dirigidos por Molins se llevaban la victoria, el local encontró la igualdad sobre el cierre: a los 46 minutos, Santiago Romero marcó el 1-1 definitivo. Pese al gol agónico, Sarmiento aguantó, logró el objetivo y continúa en carrera en busca de seguir escalando en el torneo.
El equipo bandeño ya piensa en su próximo desafío, con la ilusión intacta de seguir avanzando en la Reválida y mantener vivo el sueño del ascenso.