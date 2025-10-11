Sarmiento empató ante San Martín de Mendoza en La Banda y avanzó a los octavos por ventaja deportiva

El equipo bandeño, con el apoyo de su gente empató 1 a 1 y sigue con vida en la Fase Reválida del Torneo Federal A.

Hoy 19:30

Sarmiento de La Banda dio un paso importante en su camino dentro de la Fase Reválida del Torneo Federal A. El conjunto santiagueño empató 1-1 como local frente a San Martín de Mendoza, resultado que, sumado al 0-0 en la ida, le permitió avanzar a los octavos de final de la competencia por la ventaja deportiva.

El primer tiempo fue parejo y con escasas emociones, donde ambos equipos priorizaron el orden defensivo y el juego se disputó mayormente en el mediocampo. Sin embargo, en el complemento llegaron las acciones más destacadas. Israel Roldán abrió el marcador a los 26 minutos para poner en ventaja al Profe y encaminar la clasificación.

Cuando parecía que los dirigidos por Molins se llevaban la victoria, el local encontró la igualdad sobre el cierre: a los 46 minutos, Santiago Romero marcó el 1-1 definitivo. Pese al gol agónico, Sarmiento aguantó, logró el objetivo y continúa en carrera en busca de seguir escalando en el torneo.

El equipo bandeño ya piensa en su próximo desafío, con la ilusión intacta de seguir avanzando en la Reválida y mantener vivo el sueño del ascenso.