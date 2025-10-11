Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 12 OCT 2025 | 26º
X
Somos Deporte

En imágenes: así se vivió la jornada de sábado del Súper 8 de Hockey 2025 en Santiago

Santiago del Estero recibe a los ocho mejores equipos del país en la fase final de la Superliga de Hockey, que se disputará hasta el 12 de octubre.

Hoy 23:35

Este sábado siguió la actividad del Súper 8 de Hockey 2025, en Santiago del Estero, que reúne a los ocho mejores clubes del país en busca del título de la Superliga de Hockey (SLH). El torneo se extenderá hasta el 12 de octubre, con intensa acción y partidos que definirán al campeón del año.

El certamen lleva varios días de alto nivel competitivo, con clubes históricos y jóvenes talentos en acción, mientras los fanáticos disfrutan de la pasión y el espectáculo en el estadio anfitrión.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ LA GALERIA DE FOTOS

TEMAS Súper 8 de Hockey 2025

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Hallaron sin vida a un joven de 20 años en el barrio Los Lagos
  2. 2. Milei encabezó una recorrida en Corrientes: "Les pido que sigan aguantando porque esta vez vale la pena"
  3. 3. La intendente Fuentes participó de la Expo Urbana que estuvo totalmente colmada en el Parque Mama Antula
  4. 4. El emotivo poema que J Rei le dedicó a María Becerra: “Conocimos el sabor del dolor, pero con amor lo condimentamos”
  5. 5. Líderes mundiales viajan a Israel para cerrar el acuerdo que pondrá fin a la guerra en Gaza
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT