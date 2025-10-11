Ingresar
Sábado de acción en el Súper 8 de Hockey en Santiago del Estero

Los mejores equipos del país volvieron a salir a la cancha y ofrecieron un gran espectáculo ante el público presente.

Hoy 22:55
Hockey Masculino

El Súper 8 de hockey continúa desplegando todo su nivel en Santiago del Estero, con una nueva jornada llena de emociones y partidos de alto vuelo en el Estadio Polideportivo Provincial. Este sábado, los mejores equipos del país volvieron a salir a la cancha y ofrecieron un gran espectáculo ante el público presente.

Los encuentros disputados dejaron en claro el alto nivel competitivo del certamen, con choques intensos, goles y actuaciones destacadas tanto en la rama femenina como masculina. Cada equipo dejó todo en busca de un lugar en la siguiente instancia, que ya tiene definidos a sus protagonistas.

Damas - Resultados

Caballeros - Resultados

