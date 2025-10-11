Israel: se suicidó un joven que había sobrevivido a la masacre de Hamas en el festival Nova

El sobreviviente, identificado como Roei Shalev, había resultado herido durante el ataque del 7 de octubre de 2023. Su pareja, Mepal Adam, fue asesinada por las milicias palestinas.

Hoy 22:54

Las autoridades israelíes confirmaron este sábado la muerte por suicidio de Roei Shalev, superviviente del festival musical Nova, uno de los epicentros de la masacre perpetrada por el grupo terrorista Hamas el 7 de octubre de 2023, pocos días después del segundo aniversario de la tragedia.

“Trágicamente, muchos supervivientes continúan experimentando una profunda angustia emocional desde los sucesos del 7 de octubre”, se lamentó en un comunicado la Asociación Comunitaria de la Tribu Nova, ONG especializada en el apoyo a los supervivientes de la masacre.

“Instamos a todos a permanecer vigilantes y profundamente sensibles a la salud mental de las personas afectadas, especialmente a los supervivientes y a las familias en duelo”, añadió la organización.

Shalev fue herido con armas de fuego en el recinto del festival Nova, donde su pareja, Mepal Adam, fue asesinada por las milicias.

El festival musical Nova fue uno de los epicentros de la masacre perpetrada por el grupo islamista, resultando el escenario del asesinato de 378 de las alrededor de 1.200 víctimas mortales y del secuestro de 44 de las 250 personas que fueron raptadas.

Su muerte ha tenido lugar en el marco del arranque de la tregua entre Israel y Hamas, que estipula la liberación de los 48 secuestrados que siguen en manos de las milicias del enclave palestino, 20 de ellos vivos.

Un primer grupo de 200 soldados norteamericanos, procedentes de Estados Unidos y de bases en Medio Oriente, arribó a Israel bajo la coordinación del almirante Brad Cooper, actual jefe del Comando Central de Estados Unidos.

El despliegue tiene como eje la creación de un centro de control conjunto, así como la integración de efectivos militares provenientes de Egipto, Qatar, Turquía y posiblemente de Emiratos Árabes Unidos, que operarían en una base instalada en Egipto.

Esta operación, enmarcada en un acuerdo negociado directamente por Donald Trump, busca garantizar la liberación de rehenes y el repliegue parcial de las fuerzas israelíes de Gaza, con la intención de evitar una nueva escalada en el conflicto.

Por su parte, el mencionado Trump confirmó este viernes que viajará a Israel, donde hablará ante el Parlamento, y a Egipto, en el contexto de la posible firma que sellaría el acuerdo para poner el fin de la guerra en la Franja de Gaza. La comitiva presidencial llegaría a Medio Oriente este mismo fin de semana.