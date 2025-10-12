Vientos y temperaturas en ascenso: el tiempo en Santiago del Estero para este domingo 12 de octubre de 2025

Según el Servicio Meteorológico Nacional, el cielo se mantendrá despejado, pero con polvo levantado por el viento. La máxima alcanzará los 30°C.

Hoy 06:24

Este domingo, 12 de octubre, Santiago del Estero se prepara para una jornada cálida con temperaturas que irán en aumento a medida que avance el día. A las primeras horas de la mañana, la temperatura ya se encuentra en 19.2°C, con un cielo despejado pero con polvo levantado por el viento.

De acuerdo a lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su página web, para la mañana, el termómetro subirá ligeramente y a medida que avance el día, se espera que el calor se intensifique, alcanzando los 30°C en la tarde. El viento se suavizará en esta franja, con intensidades de 23 a 31 km/h provenientes del sureste.

A medida que llegue la noche, las temperaturas descenderán a 24°C, con cielos algo nublados, mientras que los vientos seguirán en la baja, con ráfagas de entre 7 a 12 km/h. El día será cálido, sin probabilidades de lluvia, aunque con algunas ráfagas de viento que seguirán levantando polvo en la ciudad.

Para mañana lunes, en el inicio de una nueva semana laboral y escolar, se prevé un leve repunte de la temperatura, que oscilaría entre los 13 grados de mínima y 33 de máxima.