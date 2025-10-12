Ingresar
Billie Eilish vivió un tenso momento en pleno show durante su tour "Hit me hard and soft"

La cantante fue víctima de un intento de agresión por parte de un fan durante su concierto en Miami, pero pudo continuar con su presentación tras la rápida reacción del equipo de seguridad.

Hoy 07:28

Billie Eilish, la sensación mundial del pop, sigue sorprendiendo a sus seguidores con su gira “Hit me hard and soft”, que la ha llevado a recorrer Japón y varias ciudades de Estados Unidos. Sin embargo, uno de sus recientes conciertos en Miami estuvo marcado por una angustiante situación que generó gran preocupación entre sus fans.

Mientras interpretaba una de sus canciones más aclamadas, Billie se acercó a la valla de seguridad para saludar a sus seguidores más cercanos. En ese momento, un hombre logró tomarla por sorpresa y, con intenciones poco claras, intentó pasarla por encima de la valla hacia el público. La escena fue capturada por los fanáticos presentes y rápidamente se viralizó en redes sociales.

Afortunadamente, los miembros de seguridad de la cantante reaccionaron con rapidez y evitaron que el hecho pasara a mayores. Sin embargo, la tensión fue palpable, y algunos fans cercanos al atacante no tardaron en intervenir, agrediéndolo mientras los guardias de seguridad lo sacaban del lugar.

A pesar de la situación desconcertante, Billie Eilish logró continuar con su show sin mayores inconvenientes. Con su característica calma y profesionalismo, la joven cantante terminó la presentación, mostrando una vez más su fortaleza frente a un episodio que podría haber marcado el final de su show.

