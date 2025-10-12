Video: un helicóptero perdió el control y se estrelló en una playa de California dejando cinco heridos

Aunque no se revelaron detalles sobre la gravedad de las lesiones, las autoridades informaron que dos personas fueron trasladadas a hospitales cercanos, sanos y salvos.

Hoy 08:47

El accidente ocurrió alrededor de las 14 horas de este sábado en la costera ciudad de Huntington Beach, una de las zonas más concurridas de California. Según testigos y turistas que grabaron el dramático momento, el helicóptero comenzó a volar a baja altura y realizó giros repentinos antes de caer entre palmeras y la fachada de un edificio cercano a la playa, una zona con numerosos comercios y hoteles, como el Hyatt Regency.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

"Oh no, oh Dios mío", se escuchan gritos de pánico en los videos grabados por los testigos mientras el helicóptero se precipitaba. Los servicios de emergencia llegaron rápidamente al lugar, ubicado cerca de un estacionamiento junto a la Pacific Coast Highway, entre Beach Boulevard y Twin Dolphins Drive.

A pesar de la magnitud del accidente, los dos tripulantes a bordo fueron rescatados con vida de los restos del helicóptero. Aunque no se revelaron detalles sobre la gravedad de las lesiones, las autoridades informaron que ambos fueron trasladados a hospitales cercanos, sanos y salvos.

Además, tres peatones que se encontraban en la zona también resultaron heridos y fueron trasladados a centros médicos. En total, cinco personas fueron afectadas por el accidente.

El helicóptero está vinculado al evento "Cars and Copters", que se celebraría este domingo, según confirmaron las autoridades locales.

El despliegue de ambulancias, patrullas y camiones de bomberos fue masivo, tal como se puede ver en imágenes difundidas en redes sociales. La Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB) ya fueron notificadas del incidente y se encuentran investigando las causas del accidente.