Benjamin Netanyahu: "Israel está listo y preparado para la inmediata recepción de todos nuestros rehenes"

El coordinador principal para el retorno de los cautivos, Gal Hirsch, había anunciado que el operativo se realizaría mañana por la mañana, aunque varios medios israelíes sugieren que podría adelantarse para la tarde de hoy.

Hoy 09:24

Israel se encuentra listo para recibir a los rehenes retenidos en Gaza en el marco del acuerdo de alto el fuego alcanzado con Hamas. El coordinador principal para el retorno de los cautivos, Gal Hirsch, había anunciado que el operativo se realizaría mañana por la mañana, aunque varios medios israelíes sugieren que podría adelantarse para la tarde de hoy.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

"Israel está listo y preparado para la inmediata recepción de todos nuestros rehenes", afirmó el primer ministro Benjamin Netanyahu, a través de la Oficina del Primer Ministro. En el marco de este operativo, las autoridades israelíes prevén la liberación de 20 rehenes vivos y la repatriación de los 28 cuerpos de las personas asesinadas por Hamas.

Las autoridades penitenciarias de Israel han comenzado con el traslado de prisioneros palestinos a cárceles designadas para su posterior excarcelación, como parte de los compromisos pactados en el acuerdo. Además, el Ministerio de Servicios Religiosos de Israel ya ha completado los procedimientos para recibir e identificar los cuerpos de los rehenes fallecidos.

Miles de personas se concentraron en la Plaza de los Rehenes en Tel Aviv para respaldar el proceso y exigir el regreso de los cautivos. Mientras tanto, la policía y los servicios de emergencia trabajan para garantizar que los traslados se realicen con el máximo de seguridad.

La preocupación por el cierre emocional de las familias es palpable. El director general del Ministerio de Servicios Religiosos, Yehuda Avidan, expresó su temor de que algunos cuerpos no sean localizados, dejando a las familias sin el cierre definitivo: “Mi mayor temor es que nos digan ‘no se encontró’, y las familias se queden sin cierre”, comentó en la emisora Kan Reshet Bet.

El proceso de identificación de los cuerpos será supervisado por el Comité Internacional de la Cruz Roja en la frontera, antes de ser trasladados al Centro Nacional de Medicina Forense en Tel Aviv para un análisis completo.

En medio de esta operación, Egipto y Estados Unidos liderarán la cumbre de paz en Gaza el lunes, con la participación de más de 20 líderes mundiales, incluido el Secretario General de la ONU. Sin embargo, la cúpula de Hamas ha confirmado su no participación en la cumbre.

"No participaremos", declaró Hosam Badran, miembro del comité político de Hamas, argumentando que las negociaciones de paz se han realizado principalmente a través de mediadores de Qatar y Egipto.

Finalmente, se confirmó la llegada de 200 soldados estadounidenses a Israel, quienes se integrarán a un centro de control conjunto con fuerzas de Egipto, Qatar, Turquía y Emiratos Árabes Unidos, para asegurar la implementación del acuerdo y evitar nuevos enfrentamientos.

Mientras tanto, en Tel Aviv, el apoyo a las familias de los rehenes sigue siendo un tema central. Los asesores de Trump, Jared Kushner e Ivanka Trump, estuvieron presentes en la Plaza de los Rehenes en un acto simbólico para respaldar el avance del plan de paz.