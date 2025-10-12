Este domingo llevarán a cabo la Caminata Saludable y Paseo Cultural en el Mes de la Prevención del Cáncer de Mama

La actividad invita a todos los santiagueños, sin distinción de sexo ni edad, a unirse para caminar y reflexionar sobre la importancia de la prevención.

Organizada por la Fundación Mujer, hoy se llevará a cabo la Caminata Saludable y Paseo Cultural en el marco del Mes de la Prevención del Cáncer de Mama. La actividad invita a todos los santiagueños, sin distinción de sexo ni edad, a unirse para caminar y reflexionar sobre la importancia de la prevención.

La caminata es gratuita y está abierta tanto para hombres como para mujeres de todas las edades. Los participantes solo deben presentarse con alguna prenda rosa en el punto de partida, que será a las 18 horas desde la Retreta de la Plaza Libertad.

El recorrido comenzará en la intersección de 24 de Septiembre y calle Libertad, pasando por la Bancaria, hasta llegar al Paseo de la Mujer en el Parque Aguirre. Durante el recorrido, profesores de Educación Física del programa Plazas Saludables del Ministerio de Salud coordinarán la actividad, y en el final, los participantes podrán disfrutar de una Máster Class de Zumba, a cargo de instructores destacados de la ciudad.

La actividad contará con el acompañamiento de la Cruz Roja, que realizará controles de signos vitales a los participantes. Además, Sodería Ibáñez proveerá agua gratuita durante la largada y llegada de la caminata. En el parque Aguirre, al final del recorrido, habrá food trucks, baños químicos y asientos para quienes lo necesiten.

La jornada también contará con sorteos y grupos musicales, convirtiéndose en una actividad recreativa y de concientización sobre la importancia de la prevención del cáncer de mama.