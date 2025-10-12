Ingresar
Policiales

Un hombre de 35 años denunció haber sido abusado sexualmente por un familiar en el Bº General Paz

El presunto agresor es un miembro de su propia familia, contra quien se ha presentado una denuncia penal.

Hoy 10:35
Foto Archivo.

Un hombre de 35 años denunció haber sido abusado sexualmente en su propia casa, después de una reunión familiar en la que consumió bebidas alcohólicas. El presunto agresor es un miembro de su propia familia, contra quien se ha presentado una denuncia penal.

La víctima, residente del barrio General Paz de la ciudad Capital, decidió radicar la denuncia en la Comisaría Comunitaria 59, tras descubrir el abuso ocurrido días antes. El caso está siendo investigado por la Unidad Fiscal de Abusos Sexuales de la circunscripción Capital, que ya ordenó varias medidas para esclarecer los hechos.

Según relató el hombre a los efectivos policiales, la noche del abuso había estado compartiendo una reunión familiar con amigos, en la que consumió alcohol. Debido al cansancio, se retiró a su habitación a descansar. Sin embargo, alrededor de las tres de la madrugada, fue despertado por ruidos extraños en su cuarto. En ese momento, notó la presencia de su sobrino cerca de su cama, quien parecía estar ajustándose el pantalón. A pesar de la confusión, decidió seguir durmiendo.

Al día siguiente, cuando se levantó, notó un dolor intenso en la región anal y descubrió que su pantalón estaba bajado hasta sus rodillas. La cama estaba húmeda, lo que le hizo comprender que había sido víctima de un abuso sexual. Desconcertado y en shock, intentó seguir con sus quehaceres diarios, pero pronto decidió presentar la denuncia.

La denuncia ha dado paso a una investigación por parte de las autoridades, quienes ya han comenzado a tomar declaraciones a testigos y a realizar pruebas en la ropa de la víctima

TEMAS Abuso Sexual

