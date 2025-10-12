Ingresar
Una familia de patos cruzó una autopista y provocó un accidente

Un video muestra como se cortó el tráfico para permitir que las aves crucen a salvo.

Hoy 11:06

Medios australianos difundieron el viernes un video que muestra a una familia de patos que decidió cruzar una autopista en plena hora punta en la ciudad de Perth

Como resultado, al menos seis coches fueron parte de un accidente múltiple mientras se formaba una larga fila a la espera de que las aves lleguen al otro lado de la vía.

