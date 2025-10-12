Una familia de patos cruzó una autopista y provocó un accidente

Un video muestra como se cortó el tráfico para permitir que las aves crucen a salvo.
Medios australianos difundieron el viernes un video que muestra a una familia de patos que decidió cruzar una autopista en plena hora punta en la ciudad de Perth.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
Como resultado, al menos seis coches fueron parte de un accidente múltiple mientras se formaba una larga fila a la espera de que las aves lleguen al otro lado de la vía.
Te recomendamos: Al menos dos personas terminaron en el hospital tras ser atacadas por una ardilla con hambre