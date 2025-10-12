Homicidio simple o legítima defensa: las dos posturas que enfrenta el gendarme que mató a un delincuente

Homicidio simple es la figura enrostrada por el fiscal, Nicolás Santillán, pena que tiene una condena mínima de 8 y una máxima de 25 años de prisión.

El gendarme (R) Víctor Fernando Acosta será indagado en La Banda, pero no va a declarar. Su defensa prefiere interiorizarse acerca de cómo sobrevino el enfrentamiento que acabó con la muerte de Santiago Leonel "Pela" Sayago, de 19 años: saber todo sobre el arma, la ubicación y el resultado de la autopsia, vital para que la causa avance con el encierro o la libertad del dueño de casa.

El hecho tiene dos posturas contrapuestas. "Homicidio simple" es la figura enrostrada por el fiscal, Nicolás Santillán, pena que tiene una condena mínima de 8 y una máxima de 25 años de prisión.

Enfrente, los abogados de Acosta, Marcelo Castillo Gioya y Daniel Humberto Chávez, van por "una legítima defensa, o a lo sumo, un exceso en legítima defensa".

Puesto en contexto, el viernes casi a las 5 de la madrugada, Acosta despertó y encontró a dos sujetos adentro de su casa del Bº Mishqui Mayu. Habían ingresado con fines de robo.

Al verse descubiertos, uno huyó con su escalera. El gendarme (R) salió a la calle, recuperó la escalera (el delincuente la había abandonado) y volvió a su casa. Adentro se "topó" con "Pela". Habrían forcejeado, en ese transcurso el joven recibió un disparo, caminó unos metros y se precipitó sin vida fuera del domicilio.

Ahora, Acosta está aprehendido y aguarda ser asistido por un médico de policía, ya que presentaría secuelas visibles de su pelea con "Pela", un joven hijo de un gomero apodado el "Paraguayo" en el barrio.

Abstrayéndose de ambas posiciones, homicidio o legítima defensa, el fiscal cimentó los primeros pasos del proceso: prueba de parafina a los dos protagonistas, análisis de sangre, y el crucial, autopsia con forenses expertos del Poder Judicial. Allí se determinará la ubicación de "Pela" al recibir uno o dos proyectiles. Trascendió que Acosta efectuó tres disparos provenientes de un revólver calibre 22 heredado a un familiar.

Lo que los forenses develarán es si el tiro partió de frente, de espalda, de costado y la distancia respecto del hoy aprehendido, un detalle clave ya que potenciaría la hipótesis de una agresión, o dar vida a una teoría secundaria, hasta hoy desconocida.

Un vecino deslizó que "Pela" no era ajeno al Mishqui Mayu, un sector barrial en que hay denuncias por robos de plantas, bicicletas, perros caniches y celulares, según destacan los libros de la Seccional 12.

Acosta despertó en una celda del Cuerpo de Guardia de Infantería. Y desde mañana, el fiscal apurará los informes para indagarlo el martes, a las 10. Antes del jueves se realizará una audiencia de conversión y legalización. No lo adelantó, pero Santillán iría por la detención basándose en la gravedad del suceso.

Pericias, indagatoria al "socio" y dar con la verdad

La Fiscalía prevé pericias psicológicas al gendarme (R), también una complejidad de análisis de sangre, extensivos a la propia víctima, aún después de muerta e indagatoria al cómplice de "Pela".

No hay que perder el foco. Todo lo verbalizado cuenta con un testigo parcial, pero el único que acompañó a "Pela" en su incursión presuntamente delictiva.

En esencia, la Justicia busca desentrañar si la conducta de Acosta se ajusta fielmente con la de un hombre que respondió a una agresión externa.

La otra arista es develar, o descartar, si él o los disparos fueron un "plus" excesivo o un desatino en un hombre formado en una fuerza de seguridad y/o entrenado para afrontar situaciones de extrema tensión.

"Nuestro defendido protegió a su familia y dentro de su propiedad"

"Aquí no hay blancos o negros, buenos o malos. Solo una persona muerta y nuestro defendido, quien protegió a su familia y habría sido atacado dentro de su propiedad".

Castillo Gioya (el otro defensor es Daniel Humberto Chávez) solo tiene una certeza: "Acosta tuvo que defenderse en su casa, con su esposa aterrada porque en segundos despertó con dos desconocidos, dentro y robándoles".

Reconstruyó las primeras piezas de la trágica historia. "Sabemos que ante la invasión de dos desconocidos, Acosta fue por el revólver y lo cargó. Uno de los individuos huyó con la escalera. Nuestro cliente fue a la calle, recuperó la escalera que fue abandonada".

Agregó: "Acosta regresó a su casa. Fue a la habitación y se encontró con la segunda figura. Al parecer, se abalanzó sobre Acosta, partió un disparo, cayeron al piso y sobrevino un segundo tiro. Así, el desconocido cesó en el ataque, huyó pero cayó fuera de la casa", sintetizó.

Prima facie, allí radica la posición de la defensa, pero el martes serán recibidos por el fiscal Santillán, con resultados preliminares de autopsia e informes. Allí comenzará la batalla con dos visiones contrapuestas y un desenlace imprevisible.