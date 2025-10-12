Murió atropellado al intentar cruzar por una zona indebida la ruta 66

Habría intentado cruzar caminando hacia la terminal de ómnibus y no se percató que un automóvil venía a gran velocidad hacia el ingreso a la ciudad de San Salvador de Jujuy.

Hoy 12:02

Un nuevo siniestro vial se produjo anoche en ruta nacional 66, más precisamente frente a la terminal de ómnibus, cuando un hombre que habría cruzado a pie la ruta fue embestido por un automóvil, lo que provoco que cayera pesadamente sobre la cinta asfáltica y muriera en el acto.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Te recomendamos: Jujuy: detienen a tres docentes acusados de abusar sexualmente de una menor

Se supo que el hombre mayor de edad, de quien hasta el momento se desconoce su identidad, habría intentado cruzar caminando hacia la terminal de ómnibus y no se percató que un automóvil venía a gran velocidad hacia el ingreso a la ciudad de San Salvador de Jujuy.

El hombre fue impactado y debido al golpe cayó pesadamente sobre la cinta asfáltica, lo que le provocó la muerte en el momento.

Llama la atención que a muy escasos metros de donde ocurrió la fatalidad se encuentra una de las pasarelas que atraviesa la ruta nacional 66 y que evidentemente la víctima no hizo uso.

En el lugar trabajaron personal de la Seccional Nº 32, Bomberos y personal del Ministerio Público de la Acusación.

El cuerpo del infortunado hombre fue levantado y trasladado a la morgue judicial del barrio Alto Comedero.