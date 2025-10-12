Ingresar
Murió atropellado al intentar cruzar por una zona indebida la ruta 66

Habría intentado cruzar caminando hacia la terminal de ómnibus y no se percató que un automóvil venía a gran velocidad hacia el ingreso a la ciudad de San Salvador de Jujuy.

Hoy 12:02
Lugar del accidente

Un nuevo siniestro vial se produjo anoche en ruta nacional 66, más precisamente frente a la terminal de ómnibus, cuando un hombre que habría cruzado a pie la ruta fue embestido por un automóvil, lo que provoco que cayera pesadamente sobre la cinta asfáltica y muriera en el acto.

Se supo que el hombre mayor de edad, de quien hasta el momento se desconoce su identidad, habría intentado cruzar caminando hacia la terminal de ómnibus y no se percató que un automóvil venía a gran velocidad hacia el ingreso a la ciudad de San Salvador de Jujuy.

El hombre fue impactado y debido al golpe cayó pesadamente sobre la cinta asfáltica, lo que le provocó la muerte en el momento.

Llama la atención que a muy escasos metros de donde ocurrió la fatalidad se encuentra una de las pasarelas que atraviesa la ruta nacional 66 y que evidentemente la víctima no hizo uso.

En el lugar trabajaron personal de la Seccional Nº 32, Bomberos y personal del Ministerio Público de la Acusación.

El cuerpo del infortunado hombre fue levantado y trasladado a la morgue judicial del barrio Alto Comedero.

