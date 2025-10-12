Activistas dañaron con pintura roja un cuadro de Cristóbal Colón en un museo de Madrid

La obra afectada es “Primer homenaje a Cristóbal Colón” (1892), pintada por José Santiago Garnelo y Alda.

Activistas del colectivo ambientalista Futuro Vegetal lanzaron pintura roja "biodegradable" a un cuadro de Cristóbal Colón en el Museo Naval de Madrid (España) como protesta contra "siglos de opresión a la población indígena" en América.

La obra afectada es 'Primer homenaje a Cristóbal Colón' (1892), pintada por José Santiago Garnelo y Alda.

"La celebración del 12 de octubre es la celebración de siglos de opresión, explotación y genocidio de la población originaria de Abya Yala", escribieron en su cuenta de X junto con un video de la acción. "Los pueblos originarios están demandando el reconocimiento de las injusticias históricas y la promoción de reparaciones a sus comunidades. Con esta protesta nos unimos a sus reivindicaciones", agregan.

Las dos activistas fueron detenidas por funcionarios de seguridad del museo y sacadas de la sala. Poco después llegaron varios agentes de la Policía Nacional que interrogaron a las mujeres, recogen medios locales.

El Museo no ha respondido al incidente, sin embargo, anteriormente había modificado su horario de funcionamiento y divulgando información sobre la obra con relación al 12 de octubre.