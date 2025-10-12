En España ya le ponen fecha y sede a la Finalissima contra Argentina

Los campeones de América y Europa se medirán en marzo, en un duelo más que especial a pocos meses del Mundial 2026.

Hoy 13:42

El esperado duelo entre la Selección Argentina y España, por una nueva edición de la Finalissima, ya tendría fecha y sede confirmadas: se jugaría el sábado 28 de marzo de 2026 en el Estadio Lusail, en Doha, Qatar, a pocos meses del inicio del Mundial 2026.

Según informó el diario español Marca, el enfrentamiento entre los campeones de América y Europa se desarrollará en el mismo escenario que albergó la final de la Copa del Mundo de Qatar 2022, donde la Albiceleste se consagró campeona del mundo tras vencer por penales a Francia y conseguir su tercera estrella.

Argentina, actual bicampeón de América y campeón del mundo, ya está clasificada para la próxima cita mundialista, mientras que España, que viene de vencer a Georgia, dio otro paso hacia su clasificación. En este contexto, las dirigencias de ambas federaciones trabajan para concretar el histórico choque.

Durante los últimos meses se analizaron distintas posibles sedes para la Finalissima 2026, entre ellas Wembley (donde Argentina derrotó 3-0 a Italia en la edición 2022), Riad (Arabia Saudita) y Montevideo (Uruguay). Sin embargo, todo indica que el Lusail Stadium es el lugar elegido, lo que marcaría el regreso de la Selección Argentina a Qatar, el país donde alcanzó la gloria máxima.

El cruce entre la Albiceleste y La Furia Roja promete ser un espectáculo de alto nivel, en el que los campeones continentales volverán a medirse con la mirada puesta en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.