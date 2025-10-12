Martina Quetglas compartió una postal relajada al borde de una piscina: "La mamá más linda"

Con un bikini rosa pálido, gafas de sol negras y una gran sonrisa, la joven dejó ver con orgullo su pancita de embarazada, reflejando la felicidad de este nuevo capítulo.

Hoy 13:43

A finales de agosto, Martina Quetglas y Paulo Londra anunciaron con gran felicidad que están esperando su primera hija. La noticia, que causó una gran ola de cariño y entusiasmo entre los seguidores del cantante, dio inicio a una nueva etapa para la pareja, quienes ya comienzan a compartir su alegría en las redes sociales.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En una de las imágenes más recientes, Martina compartió una postal relajada al borde de una piscina. Con un bikini rosa pálido, gafas de sol negras y una gran sonrisa, la joven dejó ver con orgullo su pancita de embarazada, reflejando la felicidad de este nuevo capítulo. "La mamá más linda", se leía sobre la imagen, con un corazón rosa y el sello del amor que rodea este momento especial.

La expectativa sobre el futuro bebé se trasladó a los preparativos, con Martina organizando junto a familiares y amigos los primeros detalles para la llegada de la pequeña. En una foto, se ve a la joven rodeada de ropa de bebé en tonos pastel, mientras que una caja llena de regalos y una cuna a un costado completan la escena. En la parte superior de la imagen se leía “Baby J”, lo que desató especulaciones sobre el posible nombre de la niña.

Paulo Londra, por su parte, compartió la noticia con sus seguidores de una manera muy especial. Durante un concierto en Perú, el cantante anunció a los presentes: “Voy a tener otra nena”, lo que desató los gritos de emoción del público. En sus redes sociales, la pareja confirmó la noticia con un mensaje lleno de amor y expectativas: "Se viene la tercera leoncita", y Paulo agregó: "Gracias Dios por formar este equipo". Martina respondió en los comentarios, revelando la emoción por la llegada de la niña y cómo sus dos hijas de la relación anterior de Paulo ya están ansiosas por recibir a su hermanita.

La futura mamá también compartió una publicación en su feed y en sus historias, dedicada a su pequeña: “Se viene mi amor más grande. No te imaginas el amor que te espera”, escribió, mostrando la felicidad que sienten ambos padres ante la llegada de su hija. Con cada publicación, la pareja transmite la calidez y alegría que acompañan este especial momento de la espera, rodeados de amor, cariño y buenos augurios para el futuro.

Este será el tercer hijo para Paulo Londra, quien ya tiene dos hijos de su relación anterior con Rocío Moreno. Con esta nueva llegada, la familia Londra se sigue ampliando, llenando de amor y momentos felices la vida de los futuros papás.