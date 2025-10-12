Malas noticias para Placente: Pierani se lesionó y se pierde el resto del Mundial Sub-20

El defensor de Estudiantes de La Plata, pieza clave en la Selección Sub-20, sufrió una distensión en la rodilla durante el triunfo ante México y quedó descartado para lo que resta del torneo en Chile.

Hoy 16:44

No todas fueron buenas para la Selección Argentina Sub-20, que tras vencer con autoridad a México y meterse en las semifinales del Mundial de la categoría en Chile, recibió una dura noticia: Valente Pierani, habitual titular en el equipo de Diego Placente, sufrió una distensión en la rodilla y se perderá lo que queda del certamen.

El juvenil de Estudiantes de La Plata sintió la molestia a los 28 minutos del primer tiempo y tuvo que ser reemplazado de inmediato. Los estudios confirmaron la lesión que lo deja al margen de la definición. Su lugar en la defensa sería ocupado por Juan Manuel Villalba, quien ya se perfila como titular para el cruce de semifinales frente a Colombia, el próximo miércoles.

La mala de Pierani se suma a una lista que preocupa. Antes, Álvaro Montoro había quedado afuera por una fractura de clavícula sufrida ante Nigeria, mientras que Maher Carrizo no podrá estar en semifinales por acumulación de amarillas, aunque podría regresar si Argentina alcanza la final.

Placente también debió lidiar con varias bajas previas al torneo: Mastantuono, Echeverri, Anselmino, Hidalgo y Carboni no fueron cedidos por sus clubes europeos, mientras que Agustín Ruberto y Juan Giménez siguen fuera por lesión. Aun así, el DT confía en su grupo: “El objetivo es llegar al último día. Ahora toca recuperar soldados: Colombia será durísimo”, remarcó.