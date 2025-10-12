Las ventas en comercios minoristas cayeron 4,2% en septiembre y el consumo no levanta

El informe de CAME señala que la debilidad del poder de compra, sumada al endeudamiento familiar, sigue afectando el movimiento en los negocios de cercanía.

En un contexto de menor poder adquisitivo y un consumo cauteloso, las ventas minoristas pymes retrocedieron 4,2% en septiembre respecto del mismo mes de 2024 y cayeron 2% en comparación con agosto, según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

En lo que va del año, acumularon un crecimiento de 5% interanual, impulsado por los resultados de los primeros meses.

“Septiembre cerró con un retroceso generalizado en las ventas minoristas pymes, reflejando la fragilidad del consumo interno y el impacto de la incertidumbre económica y política”, señaló el informe.

El retroceso mensual de 2% se produjo en un escenario de menor poder adquisitivo, endeudamiento de los hogares y cautela de consumo, de acuerdo con la entidad empresaria.

Con relación a agosto, solo el rubro perfumería registró un incremento de 1,4% y ferretería, materiales eléctricos y de la construcción se mantuvo sin variaciones. El resto presentó caídas de distinta magnitud.

En relación con septiembre de 2024, todos los rubros mostraron resultados negativos, según el Índice de Ventas Minoristas que elabora CAME:

Textil e indumentaria: -10,9%. Según la entidad empresaria la actividad se vio condicionada por “el cambio de temporada, la baja estacional y la limitada disponibilidad de efectivo de los consumidores”.

Bazar, decoración, textiles de hogar y muebles: -6,2%. La evolución del sector estuvo influenciada por la “menor capacidad de compra de los hogares, el encarecimiento del financiamiento y la incertidumbre cambiaria”, indicó el informe.

Perfumería: -6%. De acuerdo con el estudio, “la inflación del rubro (16,5% interanual) y la limitada disponibilidad de ingresos reales condicionaron el crecimiento, mientras que el contexto político y las condiciones climáticas adversas en el AMBA moderaron el repunte esperado”.

Calzado y marroquinería: -4,3%. “La evolución del sector estuvo condicionada por la baja disponibilidad de efectivo, el endeudamiento de los hogares y el uso limitado del crédito”, señaló.

Alimentos y bebidas: -3,1%. CAME destacó que en este caso, el comportamiento estuvo influido por “la situación económica general, el aumento de costos operativos y la pérdida de poder adquisitivo”.

Farmacia: -1,4%. El sondeo indicó que afectaron al rubro “el aumento sostenido de precios de los medicamentos, la pérdida de poder adquisitivo y las limitaciones en la cobertura de obras sociales y prepagas”.

Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción: -0,5%. Al rubro con menor caída, la entidad empresaria señaló que se vio afectado por “la elevada incertidumbre económica, la suba del dólar y los aumentos de precios en insumos y servicios”.

“La pérdida de poder adquisitivo, el endeudamiento de los hogares y la falta de estímulos comerciales condicionaron la demanda, en un escenario donde predominan la prudencia y la expectativa de estabilidad de cara a los últimos meses del año”, indicó CAME.

Respecto del mismo período de 2024, las ventas minoristas acumularon un alza de 5% en los primeros nueve meses del año. Sin embargo, la tendencia de los últimos tres meses evidencia una pérdida de dinamismo, según se desprende del informe de CAME.

El 55% de los comercios consultados por la entidad empresaria indicó que su situación actual se mantuvo igual al año pasado. El 38% advirtió un empeoramiento, tres puntos por encima de agosto, y solo el 7,2% percibió una mejora.

En relación con el próximo año, el 47,6% de los comerciantes prevé una mejora; el 41,5% espera que la situación se mantenga sin cambios, y el 10,8% anticipa un escenario peor. Además, el 60,1% considera que no es un buen momento para invertir.