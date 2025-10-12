Solana Sierra campeona en Mallorca: ganó el WTA 125 y se mete entre las 75 mejores del mundo

La marplatense venció a Lola Radivojevic por 6-3 y 6-1 en la final del WTA 125 de Mallorca, recibió el trofeo de manos de Gabriela Sabatini y dio un salto de 15 puestos en el ranking mundial.

Hoy 17:43

Su explosión en Wimbledon, donde pasó de lucky loser a octavos de final, no fue casualidad. Fue apenas una señal del talento que trae entre manos. Este domingo, Solana Sierra (86ª) ratificó su gran momento y se consagró campeona del WTA 125 de Mallorca, tras vencer con autoridad a la serbia Lola Radivojevic (173ª) por 6-3 y 6-1. Con este título, la marplatense sumó un nuevo trofeo y dio un salto enorme en el ranking: ascenderá al puesto 71, reafirmándose como la mejor argentina del circuito.

Aunque el marcador fue amplio, la final tuvo momentos de lucha. En el primer set, Radivojevic quebró y se mantuvo en partido, pero Sierra respondió con temple, recuperó el control y se llevó el parcial. En el segundo, la argentina impuso todo su dominio: saque firme, agresividad desde el fondo y precisión quirúrgica para cerrar el encuentro en poco más de una hora.

La emoción continuó en la ceremonia de premiación, donde Gabriela Sabatini, su gran referente y quien la acompañó durante la semana, le entregó el trofeo. “Estoy muy feliz de ganar acá en Mallorca. Gracias a todos por venir, significó mucho para mí”, dijo Solana, visiblemente emocionada.

A sus 21 años, Sierra celebra su segundo título WTA 125 (ya había ganado en Antalya) y cuarto torneo del año, en una temporada que la consolida como una de las jugadoras argentinas con mayor proyección internacional. Desde Mar del Plata al mundo, Solana sigue escribiendo su propia historia en el tenis femenino.