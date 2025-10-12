Ingresar
Preocupación por la salud de Palito Ortega: canceló su show en Paraná

El cantante informó a sus seguidores sobre la suspensión de su presentación en la ciudad debido a problemas de salud.

Hoy 18:02

Palito Ortega suspendió un show en Paraná por motivos de salud y generó preocupación entre sus fanáticos, quienes le dedicaron mensajes de apoyo y cariño a través de las redes sociales.

La noticia fue anunciada a través de un comunicado en la cuenta oficial de Instagram del artista, quien se encuentra realizando una gira por distintos puntos del país.

“A todos los seguidores de Paraná: debido a motivos de salud, Palito Ortega se ve en la necesidad de reprogramar el espectáculo previsto para el domingo 12 de octubre en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná”, decía la publicación.

En cuanto a la reprogramación, detallaron: “La nueva fecha será anunciada próximamente, y las entradas adquiridas serán válidas para ese día. Quienes no puedan asistir, podrán solicitar el reembolso de sus boletos. Pedimos disculpas por los inconvenientes causados”.

