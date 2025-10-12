Donald Trump partió rumbo a Medio Oriente para sellar la paz en Gaza: “La guerra terminó”

El presidente de Estados Unidos aterrizará primero en Israel, donde hablará ante el Parlamento, y luego se trasladará a El Cairo para encabezar junto a su homólogo egipcio la cumbre a la que asistirán una veintena de líderes internacionales.

El presidente de Estados Unidos dijo el domingo, mientras se dirigía a Israel y Egipto para celebrar un acuerdo de alto el fuego en Gaza y la liberación de rehenes, que su viaje a Oriente Medio sería “muy especial”.

“Este va a ser un momento muy especial”, dijo Trump a los periodistas en la Base Conjunta Andrews, justo antes de abordar el Air Force One.

“Todos están muy entusiasmados con este momento”, afirmó el jefe de Estado norteamericano, quien primero aterrizará en Israel, donde hablará ante el Parlamento, y luego se trasladará a El Cairo para encabezar junto a su homólogo egipcio Al Sisi, la cumbre sobre Gaza a la que asistirán una veintena de líderes internacionales.

Ya arriba del avión, en pleno vuelo, dijo a los periodistas que “la guerra terminó”, al ser consultado sobre si estaba seguro de que el conflicto entre Israel y Hamas había finalizado

Trump cree que hay una ventana estrecha para remodelar Oriente Medio y restablecer las relaciones, que han sido tensas durante mucho tiempo, entre Israel y sus vecinos árabes.

Es un impulso, dice el presidente republicano, que ha sido facilitado por el apoyo de su gobierno a la campaña israelí para destruir a aliados de Irán como Hamás en Gaza y Hezbollah en Líbano.

La Casa Blanca dice que el proceso también avanza porque los estados árabes y musulmanes están demostrando un nuevo interés en resolver el conflicto israelí-palestino más amplio, que lleva décadas en marcha, y, en algunos casos, profundizando las relaciones con Estados Unidos.

"Creo que van a tener un éxito tremendo y Gaza va a ser reconstruida", dijo Trump el viernes. "Y hay algunos países muy ricos, como saben, por allí. Tomaría una pequeña fracción de su riqueza hacer eso. Y creo que quieren hacerlo".