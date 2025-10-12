La intendente Fuentes y el secretario de Deportes Dapello premiaron a los ganadores de la maratón nocturna la Ciudad Corre

Durante la entrega la intendente saludó y felicitó a los ganadores y destacó el trabajo de la organización y la amplia participación de santiagueños y de atletas de provincias vecinas.

Hoy 18:50

La intendente, Ing. Norma Fuentes, y el secretario de Deportes de la Provincia, Carlos Dapello, encabezaron la entrega de trofeos a los ganadores de la competencia de atletismo La Ciudad Corre edición nocturna en las categorías de 10 y 15 km, que recorrió la costanera del rio Dulce y del que participaron alrededor de 1.300 personas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

También estuvo el subsecretario de Turismo de la Provincia, Nelson Bravo; el subsecretario de Salud, Gustavo Sabalza y el subsecretario de Gobierno municipal Diego Brunet.

Durante la entrega que, se concretó en el sector de los Food Trucks de Avenida Costanera, la intendente saludó y felicitó a los ganadores y destacó el trabajo de la organización y la amplia participación de santiagueños y de atletas de provincias vecinas.

Durante la ceremonia, las autoridades entregaron los premios a los ganadores de los 10 km, Nélida Peñaflor, Emilse Olivera y Micaela Juárez por las mujeres y a Pablo Toledo, Mauro Sánchez y Juan Chaparro en la categoría masculina.

También lo hicieron con los ganadores de los 15 km: Ivana Herrera Loto, Silvina Delgado y Cecilia Franco; Mauricio Garzón, Edgar Chávez y Félix Sánchez.