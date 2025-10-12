Sofía Pachano reveló el sexo de su bebé con una original y divertida sorpresa

Junto a Santiago Ramundo, la actriz compartió el momento en redes sociales. La pareja espera su primer hijo y vive con alegría esta nueva etapa.

Hoy 19:15

Sofia Pachano está atravesando el quinto mes de su primer embarazo. Después de contar que debe hacer una dieta para evitar el azúcar, la actriz decidió contar el sexo de su bebé. Sin tanto despliegue como nos tienen acostumbrados algunos famosos, la hija de Aníbal subió una serie de fotos a su Instagram contando que es un varón.

Sofía Pachano y su pareja, Santi Ramundo, hicieron una sesión de fotos con un diario vintage que titulaba: "¡Extra extra! Bb millas es varón!" Además, en las páginas hay "noticias" que relatan momentos del embarazo y declaraciones de los padres: "La pareja decide contarlo de una manera muy particular, no sumándose al trend típico de las Revelaciones de Sexo actuales de fuegos artificiales, fiestas temáticas, bengalas de colores. Fuentes cercanas revelan que no les alcanzó el presupuesto".

Posteo

En otras partes del diario, hay declaraciones de Sofia y Santiago: "Me gustaría que siga los pasos artísticos. Que saque los ojos del padre. Puse a mi suegra a tejer". Luego, en otra imagen abrazando a su pareja, Pachano escribió: "Te amo, gracias por esta aventura. Espero sea un varón bueno y amoroso como vos... y sobre todo tenga tus ojos y tu cantidad de pelo".

"No pregunten nombre porque no tenemos seguirá siendo Bb Millas por ahora", agregó con humor Santi Ramundo en sus redes sociales. Sofía Pachano siempre comparte su proceso de embarazo en sus redes sociales, donde mostró las tiernas reacciones de sus padres a la noticia.