Se adelanta para el 17 de octubre el pago de la primera cuota del bono de fin de año

El Ministerio de Economía provincial confirmó que el depósito, previsto inicialmente para el 21, se realizará este viernes, en coincidencia con el Día de la Madre. El bono total asciende a $2.100.000 y se pagará en tres tramos.

Hoy 20:07

El Ministerio de Economía de la provincia informa que, de acuerdo a lo solicitado por la Mesa de Diálogo y Trabajo ante la celebración del Día de la Madre, el pago de la primera parte del Bono de Fin de Año que estaba previsto para el 21 de octubre se adelanta para el próximo viernes 17 de este mes.

Como se recordará, en julio pasado el gobernador Gerardo Zamora dio a conocer el cronograma de pago de estos aportes para los trabajadores de la administración pública provincial, que en primera instancia se hicieron efectivo el 18 de julio y el 12 de agosto en concepto de Bono Aguinaldo por un total de $ 1.000.000 (Un millón de pesos).

En tanto, este 17 de octubre se abonará la primera cuota, de $ 700.000, correspondiente al Bono de Fin de Año que será por un total de $ 2.100.000 (Dos millones cien mil pesos).

La segunda parte será depositada el 18 de noviembre y la tercera cuota el día 23 de diciembre de 2025.