Emotivo homenaje en el Monumental: River y Sarmiento recordaron a Miguel Russo con un minuto de silencio

Antes del inicio del partido, todo el estadio Monumental se puso de pie para rendir tributo al histórico DT de Boca Juniors, fallecido días atrás. El respeto fue total y los aplausos conmovieron a todos.

Hoy 20:35

Fue un momento de pura emoción y respeto. En la previa del duelo entre River Plate y Sarmiento de Junín, el Monumental se detuvo para rendir homenaje a Miguel Ángel Russo, el recordado entrenador de Boca Juniors, quien falleció recientemente. El estadio entero acompañó el minuto de silencio con un sentido aplauso que erizó la piel de todos los presentes.

Mientras la imagen de Russo se proyectaba en la pantalla gigante del estadio, los hinchas de River —sin distinción de colores— aplaudieron con respeto y emoción. En ese instante, la rivalidad deportiva quedó de lado: fue un reconocimiento unánime a una figura emblemática del fútbol argentino.

El gesto también tuvo eco en el campo de juego. Marcelo Gallardo y su cuerpo técnico se sumaron a los aplausos, visiblemente conmovidos. No fue la primera muestra de respeto del club hacia el DT fallecido: días atrás, River había enviado una corona de flores con los colores azul y oro al velorio de Russo, un gesto que fue muy valorado por el mundo Boca.