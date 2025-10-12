Murió un nene atropellado en Chubut cuando cruzaba la ruta rumbo a un partido de fútbol

La víctima tenía 11 años y era de Trelew. El accidente generó una profunda conmoción en la comunidad deportiva y local.

Hoy 20:35

Un nene de 11 años murió esta mañana en la provincia de Chubut luego de ser atropellado por una camioneta en la Ruta Nacional 25.

El trágico accidente ocurrió cerca de las 11.30, a la altura del kilómetro 366, en cercanías de Paso de Indios.

Según indicaron medios locales, un hombre de 61 años manejaba una camioneta marca Fiat Strada Adventure y por razones desconocidas se llevó puesto al menor que cruzaba la calle. El conductor viajaba acompañado por su esposa, de 64 años.

Minutos después del accidente, el menor fue asistido de urgencia por personal médico del hospital local, donde recibió la primera atención. Luego, tuvo que ser derivado a la ciudad de Trelew para estudios de mayor complejidad.

Sin embargo, durante el traslado, el chico sufrió una descompensación y falleció en el hospital de Las Plumas, donde se confirmó su deceso.

Tras la muerte del nene, el conductor del vehículo fue detenido y quedó imputado por el delito de homicidio culposo. La audiencia judicial está prevista para este lunes en los tribunales de Trelew.

El Ministerio Público Fiscal tomó intervención en el caso y se dispusieron las diligencias correspondientes, entre ellas, el secuestro de la camioneta para peritajes.

El rodado fue estacionado en la banquina luego del incidente y no presentaba señales visibles de frenado, según señaló el informe policial. El cuerpo del menor será trasladado a la morgue judicial de Trelew para la correspondiente autopsia.

De acuerdo a fuentes oficiales, el nene era oriundo de Trelew, formaba parte de un equipo de fútbol y se encontraba en la zona para participar de un torneo de fútbol, realizado durante ese fin de semana.