Carina Zampini ilusionó a los fans de Dulce amor: "Hay ganas de hacer una segunda parte"

Hoy 21:47

Carina Zampini y Sebastián Estevanez son los protagionistas la icónica telenovela Dulce Amor, que en 2012 se transformó en un auténtico sucesivo televisivo que obligó a Telefe a trasladarla de su horario original del mediodía al prime time de sus noches.

En los personajes de Victoria Bandi y Marcos Guerrero (ella empresaria, él su chofer), Zam,pini y Estevanez dieron vida a uno de los romances más fogosos y apasionados que se hanyan visto en la televisión argentina.

Aunque los protagonistas de la novela nunca fueron pareja en la vida real, su química en la ficción conquistó a miles de televidentes que seguían cada noche las apasionantes y emotivas escenas de Bandi y Guerrero.

13 años después, el fandom de la telenovela sigue recordando aquella historia y en la reciente visita de Carina Zampini a Bondi Live!, una espectadora del ciclo de streaming le pidió a Ángel de Brito y equipo que le preguntaran a la actriz por una posible continuidad de la novela.

“Y, la verdad que con Seba (Estevanez) tenemos ganas, tenemos ganas”, admitió Zampini. “Es una novela que fue como un suceso. Era un programa que estaba previsto para las 2 de la tarde en Telefe y en un momento estábamos grabando y nos dicen ‘no, va a salir a la noche’. Íbamos a competir contra las novelas de Polka, que eran... Todo lo que hacía Polka la rompía”, recordó la actriz.

“Fue un suceso, la verdad que sí”, subrayó luego. Y aseguró que recibe comentarios regulares sobre una posible vuelta de la novela: “Todos quieren que vuelva”.

“La gente quería que eso fuera cierto”, destacó Zampini, que también hizo énfasis en la cantidad de público masculino que comenzó a seguir Dulce amor con el correr de los capítulos: “se engancharon mucho los hombres”.

“No chapábamos con lengua. Fue un beso que llegó... como en las novelas de Romay, pasaban mil años hasta que un día se besaban. Era todo así, se trataban de usted”, rememoró la actriz, que también mostró las indicaciones que le hacia su compañero para que los besos resultaran más apasionados en cámara.

“Con las manitos me hacía ‘como si fuese lavarropas’. Entonces, claro, si ves los besos... yo me reía mucho porque yo terminaba... me tenía que volver a maquillar cada vez que tenía un beso con Sebastián”, manifestó.

En mayo del año pasado, Zampini y Estevanez volvieron a interpretar a sus personajes de Dulce amor para una publicidad. La escena causó furor entre los fans, que aprovecharon la reaparición de “Marcoria” para pedir el regreso de la novela.