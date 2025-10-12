Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 12 OCT 2025 | 22º
X
Somos Deporte

La gente de River perdió la paciencia: silbidos y cantos contra los jugadores en el Monumental

Tras la derrota ante Sarmiento, el público del Millonario explotó contra el equipo de Marcelo Gallardo. Los hinchas expresaron su bronca por los malos resultados y el flojo nivel futbolístico.

Hoy 22:22
Hinchas de River

La tensión estalló en el Monumental. En una noche que terminó siendo una pesadilla para River Plate, los hinchas perdieron la paciencia y descargaron toda su bronca contra los jugadores y el cuerpo técnico de Marcelo Gallardo, luego de una nueva derrota, esta vez ante Sarmiento de Junín, por la Liga Profesional.

El clima se volvió cada vez más pesado con el correr de los minutos. Disgustados por el funcionamiento del equipo y los últimos resultados en contra —cuatro caídas consecutivas en el torneo local y seis en los últimos siete partidos sumando todas las competencias—, los hinchas comenzaron a cantar con furia el clásico "jugadores, la concha de su madre, a ver si ponen huevos que no juegan con nadie", dejando de lado el tradicional “movete River, movete”.

La reprobación fue total cuando el árbitro marcó el final. Silbidos generalizados, rostros de frustración y un Monumental que por primera vez en mucho tiempo mostró su descontento con el plantel. Todo, pese a la inversión millonaria que se realizó desde la vuelta de Gallardo en 2024.

River atraviesa un momento delicado, sin respuestas futbolísticas y con un hincha que ya no oculta su fastidio. Una noche negra en Núñez, que deja más dudas que certezas para el futuro inmediato.

TEMAS Club Atlético River Plate

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Sarmiento aprovechó el mal momento de River y se llevó un triunfazo histórico del Monumental que estalló contra los jugadores
  2. 2. Un hombre de 35 años denunció haber sido abusado sexualmente por un familiar en el Bº General Paz
  3. 3. Bº Juan Felipe Ibarra: hallaron el cuerpo de un hombre colgado al costado del canal
  4. 4. Homicidio simple o legítima defensa: las dos posturas que enfrenta el gendarme que mató a un delincuente
  5. 5. Sarmiento empató ante San Martín de Mendoza en La Banda y avanzó a los octavos por ventaja deportiva
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT