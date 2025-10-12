La intendente Fuentes participó de la caminata por la prevención del cáncer de mama organizado por la Fundación Mujer

La actividad, organizada por la Fundación Mujer, reunió a cientos de santiagueñas que se unieron en una jornada de concientización, reflexión y alegría en el Mes de la Prevención del Cáncer de Mama.

Hoy 22:57

La intendente de la Capital, Ing. Norma Fuentes, participó de la caminata saludable y cultural organizado por la Fundación Mujer para conmemorar el mes de la prevención del cáncer de mamas que, se realizó desde plaza Libertad hasta el Paseo de la Mujer en el Parque Aguirre.

Caminata Rosa

La jefa comunal junto a la presidenta de la fundación, Delia Raab, miembros de la ONG, de asociaciones civiles dedicadas a la salud y cientos de mujeres vestidas de rosa como color simbólico formaron parte de la actividad que concluyó con una clase de zumba y shows en vivo.

“Estoy contenta por hacer esta caminata un año más y poder decirles que este mes nos encuentra unidas, y agradecida a todos los varones que están acompañando, porque esto es salvar vidas, es hacer prevención y es tomar conciencia”, destacó la Ing. Fuentes.

A la vez que, remarcó que “la sociedad necesita a las mujeres juntas, con empatía y esta caminata es un reconocimiento a quienes han atravesado situaciones complejas”.

En esta ocasión, acompañaron a la intendente, el secretario de Gobierno de la Municipalidad, Néstor Machado, el subsecretario de Salud y Desarrollo Social, Mauro Kalinski, y las subsecretarias de Obras Públicas, Rosa Allalla, y de Educación, Nancy Bravo.