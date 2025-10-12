Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 13 OCT 2025 | 19º
X
Somos Deporte

Mitre se prepara para renovar autoridades: Luis Alberto Miguel sería el candidato a presidente y Raed pasará a ser honorario

El club aurinegro convocó a asamblea para el 6 de diciembre, donde se tratará memoria y balance, además de la renovación de la comisión directiva.

12/10/2025

El Club Mitre comienza a escribir una nueva etapa institucional. El Dr. Luis Alberto Miguel, actual presidente del Colegio de Abogados y secretario de la institución, sería el sucesor de Guillermo Raed en la presidencia aurinegra. En tanto, el contador público, quien condujo al club durante los últimos años, pasará a ocupar el cargo de presidente honorario.

La asamblea fue convocada para el 6 de diciembre, fecha en la que se tratarán los puntos del orden del día, entre ellos la consideración de memoria y balance, además de la renovación de autoridades para el próximo período.

El propio Guillermo Raed confirmó en Opinión Deportiva que “todo está encaminado para que esto suceda”, destacando el consenso y la continuidad institucional dentro del club. De esta forma, Mitre apunta a mantener la estabilidad dirigencial y a seguir fortaleciendo tanto su estructura deportiva como social de cara a la próxima temporada.

TEMAS Club Atlético Mitre Primera Nacional

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Sarmiento aprovechó el mal momento de River y se llevó un triunfazo histórico del Monumental que estalló contra los jugadores
  2. 2. Un hombre de 35 años denunció haber sido abusado sexualmente por un familiar en el Bº General Paz
  3. 3. Bº Juan Felipe Ibarra: hallaron el cuerpo de un hombre colgado al costado del canal
  4. 4. Homicidio simple o legítima defensa: las dos posturas que enfrenta el gendarme que mató a un delincuente
  5. 5. Sarmiento empató ante San Martín de Mendoza en La Banda y avanzó a los octavos por ventaja deportiva
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT