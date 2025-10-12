Mitre se prepara para renovar autoridades: Luis Alberto Miguel sería el candidato a presidente y Raed pasará a ser honorario

El club aurinegro convocó a asamblea para el 6 de diciembre, donde se tratará memoria y balance, además de la renovación de la comisión directiva.

12/10/2025

El Club Mitre comienza a escribir una nueva etapa institucional. El Dr. Luis Alberto Miguel, actual presidente del Colegio de Abogados y secretario de la institución, sería el sucesor de Guillermo Raed en la presidencia aurinegra. En tanto, el contador público, quien condujo al club durante los últimos años, pasará a ocupar el cargo de presidente honorario.

La asamblea fue convocada para el 6 de diciembre, fecha en la que se tratarán los puntos del orden del día, entre ellos la consideración de memoria y balance, además de la renovación de autoridades para el próximo período.

El propio Guillermo Raed confirmó en Opinión Deportiva que “todo está encaminado para que esto suceda”, destacando el consenso y la continuidad institucional dentro del club. De esta forma, Mitre apunta a mantener la estabilidad dirigencial y a seguir fortaleciendo tanto su estructura deportiva como social de cara a la próxima temporada.