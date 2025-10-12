Calidad de Vida de la Municipalidad informó los barrios que serán alcanzados esta semana por su cronograma de fumigaciones

El operativo preventivo se desarrollará de lunes a viernes en distintos sectores de la ciudad con el objetivo de reducir la proliferación de insectos.

Hoy 22:54

La Dirección de Calidad de Vida de la Municipalidad de la Capital informó los barrios que serán alcanzados esta semana por su cronograma de fumigaciones preventivas contra mosquitos y otros insectos.

Este lunes se trabajará en los barrios Almirante Brown (Jerarquizado Municipal, amp. 100 viv. Duplex), Islas Malvinas (sector duplex y Parque de la Paz), Jardín, Los Flores (40,50,200 viviendas, duplex por Víctor Alcorta, Virgen de Guadalupe), Independencia y Parque del Rio I y II.

El martes las tareas se localizarán en los barrios Cabildo (Ciudad del Niño), Belgrano (Palomar), 8 de Abril, Cáceres, Reconquista y La Católica.

El miércoles será el turno de los barrios Centro, Alberdi, Sargento Cabral, Lomas del Golf (sectores Rivera y Altos), Parque Aguirre, Juan XXIII (sector Triángulo) y San Francisco.

El jueves las pulverizaciones se realizarán en los barrios Aeropuerto y todas sus ampliaciónes, Borges (Villa Borges, 1° y 2° ampliación, Coesa) y Huaico Hondo.

El viernes están previstas las fumigaciones en los barrios General Paz (Dr. René Favaloro), Belén (Santa Teresita), John Kennedy, Autonomía, Santa Rosa de Lima y San José de Flores.