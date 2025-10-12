Calidad de Vida de la Municipalidad informó los barrios que serán alcanzados esta semana por su cronograma de fumigaciones

El operativo preventivo se desarrollará de lunes a viernes en distintos sectores de la ciudad con el objetivo de reducir la proliferación de insectos.
La Dirección de Calidad de Vida de la Municipalidad de la Capital informó los barrios que serán alcanzados esta semana por su cronograma de fumigaciones preventivas contra mosquitos y otros insectos.
Este lunes se trabajará en los barrios Almirante Brown (Jerarquizado Municipal, amp. 100 viv. Duplex), Islas Malvinas (sector duplex y Parque de la Paz), Jardín, Los Flores (40,50,200 viviendas, duplex por Víctor Alcorta, Virgen de Guadalupe), Independencia y Parque del Rio I y II.
El martes las tareas se localizarán en los barrios Cabildo (Ciudad del Niño), Belgrano (Palomar), 8 de Abril, Cáceres, Reconquista y La Católica.
El miércoles será el turno de los barrios Centro, Alberdi, Sargento Cabral, Lomas del Golf (sectores Rivera y Altos), Parque Aguirre, Juan XXIII (sector Triángulo) y San Francisco.
El jueves las pulverizaciones se realizarán en los barrios Aeropuerto y todas sus ampliaciónes, Borges (Villa Borges, 1° y 2° ampliación, Coesa) y Huaico Hondo.
El viernes están previstas las fumigaciones en los barrios General Paz (Dr. René Favaloro), Belén (Santa Teresita), John Kennedy, Autonomía, Santa Rosa de Lima y San José de Flores.