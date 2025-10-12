Ingresar
Por el avance de la obra de repavimentación de Av. Colón se reestablecerán cruces y también habrá nuevos desvíos

A partir de este lunes, un grupo de opearios realizará la demolición y retiro del antiguo pavimento, entre avenida Sáenz Peña y Libertad, de la calzada este.

Hoy 22:56

La Dirección de Tránsito de la Capital informó el cronograma de trabajo para esta semana de la obra de repavimentación de la avenida Colón y que deberán tener en cuenta los conductores de vehículos.

El miércoles se habilitará el paso en la intersección de Colón y Pedro León Gallo, sobre la calzada oeste.

El jueves se demolerá la boca calle de Congreso. Mientras que el viernes se liberará el cruce con calle La Rioja y el sábado se demolera la boca calle de San Juan. Todo ello sobre la calzada oeste.

