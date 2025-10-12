Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 13 OCT 2025 | 19º
X
Somos Deporte

Con festejos incluidos, así se vivió la última jornada del Súper 8 de Hockey 2025 en Santiago

Santiago del Estero recibió a los ocho mejores equipos del país en la fase final de la Superliga de Hockey, que se disputó hasta este domingo.

12/10/2025

Este domingo finalizó el Súper 8 de Hockey 2025, en Santiago del Estero, certamen que reunió a los ocho mejores clubes del país en busca del título de la Superliga de Hockey (SLH).

El certamen tuvo varios días de alto nivel competitivo, con clubes históricos y jóvenes talentos en acción, mientras los fanáticos disfrutan de la pasión y el espectáculo en el estadio anfitrión.

Desde Diario Panorama, te mostramos en imágenes lo más destacado de la jornada en donde Lomas Athletic y Banco Provincia gritaron campeón. 

Hacé clic aquí y mirá las postales de la Final Súper 8 de Hockey 2025: Lomas Athletic vs. San Fernando - Damas

Hacé clic aquí y mirá las postales de la Final Súper 8 de Hockey 2025: Banco Provincia vs. Geba - Caballeros

Hacé clic aquí y mirá las postales de la Premiación del Súper 8 de Hockey 2025

TEMAS Súper 8 de Hockey 2025

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Sarmiento aprovechó el mal momento de River y se llevó un triunfazo histórico del Monumental que estalló contra los jugadores
  2. 2. Un hombre de 35 años denunció haber sido abusado sexualmente por un familiar en el Bº General Paz
  3. 3. Bº Juan Felipe Ibarra: hallaron el cuerpo de un hombre colgado al costado del canal
  4. 4. Homicidio simple o legítima defensa: las dos posturas que enfrenta el gendarme que mató a un delincuente
  5. 5. Sarmiento empató ante San Martín de Mendoza en La Banda y avanzó a los octavos por ventaja deportiva
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT