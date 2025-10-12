Con festejos incluidos, así se vivió la última jornada del Súper 8 de Hockey 2025 en Santiago

Santiago del Estero recibió a los ocho mejores equipos del país en la fase final de la Superliga de Hockey, que se disputó hasta este domingo.

12/10/2025

Este domingo finalizó el Súper 8 de Hockey 2025, en Santiago del Estero, certamen que reunió a los ocho mejores clubes del país en busca del título de la Superliga de Hockey (SLH).

El certamen tuvo varios días de alto nivel competitivo, con clubes históricos y jóvenes talentos en acción, mientras los fanáticos disfrutan de la pasión y el espectáculo en el estadio anfitrión.

Desde Diario Panorama, te mostramos en imágenes lo más destacado de la jornada en donde Lomas Athletic y Banco Provincia gritaron campeón.

Hacé clic aquí y mirá las postales de la Final Súper 8 de Hockey 2025: Lomas Athletic vs. San Fernando - Damas

Hacé clic aquí y mirá las postales de la Final Súper 8 de Hockey 2025: Banco Provincia vs. Geba - Caballeros

Hacé clic aquí y mirá las postales de la Premiación del Súper 8 de Hockey 2025



