Gallardo y la crisis futbolística de River: “Estamos en la mala y hay que bancar”

El entrenador del Millonario reconoció el difícil presente del equipo y aseguró que asumirá la responsabilidad para revertir la situación. “No nací ganando siempre”, remarcó.

Hoy 23:58

Marcelo Gallardo rompió el silencio tras una nueva derrota de River y fue contundente al analizar el presente del equipo. “El momento es jodido. No estamos bien, y reconocerlo no está mal porque es evidente”, admitió el entrenador, que atraviesa una de las etapas más complicadas desde su regreso al club.

Con un tono pausado y medido, el Muñeco expresó que “tal vez sea el momento menos reconocible con lo que uno pretende del funcionamiento del equipo”. Sin embargo, dejó en claro que no piensa bajar los brazos: “Hay que asimilar lo que ocurre y hacerse responsable. Lo tengo que afrontar con dignidad y seguir”.

Gallardo también recordó los objetivos que aún siguen en pie: “Quedan partidos de Copa Argentina, uno que te puede dar la posibilidad de una final. En el torneo todavía estás ahí, y está el clásico con Boca. Los objetivos están al alcance, pero vamos a tener que hacer mucho mérito para cumplirlos”.

Con autocrítica, el DT reflexionó sobre su trayectoria: “He vivido muchas como estas. No nací ganando siempre. Me crié a base de adversidades. Sé del impacto que tiene perder partidos como éste. Sobre todo cuando uno tiene que sentir representación desde otro lugar”.

Por último, dejó un mensaje directo a los hinchas: “Nací en este club. Al hincha de River no hay forma de hacerle reproches. No merecen este momento. Pero en el fútbol estas cosas pasan. Estamos en la mala y hay que bancar”.