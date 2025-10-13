Uno por uno, quiénes son los rehenes que volverán a Israel tras el pacto impulsado por Trump: hay 3 argentinos

Se espera que las liberaciones se produzcan, a más tardar, el lunes por la mañana.

Dos años después del brutal ataque perpetrado por Hamas el 7 de octubre de 2023 contra Israel, se espera que en las próximas horas el grupo terrorista palestino libere a los rehenes que permanecen secuestrados en Gaza.

El acuerdo alcanzado entre el grupo terrorista e Israel, por iniciativa del presidente norteamericano Donald Trump, establece en una primera fase la entrega de todos los secuestrados vivos y la retirada progresiva de las tropas israelíes de territorio palestino.

De acuerdo con datos de la Oficina del Primer Ministro de Israel, 48 personas permanecen secuestradas en Gaza: de ellas, unas 20 se presume que siguen con vida y 26 han sido confirmadas como fallecidas.

La información más reciente indica que los rehenes presuntamente vivos incluyen ciudadanos israelíes y extranjeros, tres de ellos argentinos. Muchos fueron secuestrados durante el ataque al festival de música Nova o en comunidades cercanas a la frontera con Gaza.

Uno por uno, quiénes son los rehenes vivos

Ariel y David Cunio: son hermanos de nacionalidad argentina.

Ariel Cunio

David fue secuestrado junto a sus hijas mellizas Yuli y Emma, de 3 años, y su esposa Sharon Aloni Cunio. Las tres fueron liberadas a fines de noviembre durante la primera tregua.

David Cunio

Ariel Cunio también fue secuestrado junto a su novia Arbel Yehud. Antes de ser capturado, logró enviar un mensaje a su hermano: “Estamos en una película de terror”, escribió. Yehud fue liberada en febrero, pero el joven y su hermano continúan en cautiverio.

A los dos se los llevaron del kibutz Nir Oz. La familia argentina vive en Israel desde 1986.

Su padre, Luis Cunio, contó que sus nietas “no entienden por qué su padre y su tío no regresan; viven el trauma cada día”.

Eitan Horn: el argentino fue secuestrado cuando visitaba a su hermano Iair Horn también en el kibutz Nir Oz (en hebreo Pradera de la Fuerza).

Iair y Eitan Horn

Tras las primeras noticias del ataque de Hamas, su madre, Ruthy Chmiel Strum, se comunicó con ellos. “Les escribí y les pregunté si estaban en el refugio, que es la habitación de Iair”, contó entonces la mujer.

“Sí, estamos acá”, contestaron. “¿Cerraron con llave? ¿Cómo están?”, repreguntó ella aún sin dimensionar la gravedad del asunto. “De diez”, contestó Iair. “Bueno, al menos ahora no estás solo”, le dijo Ruthy a su hijo “Iao”, como lo llama, y esa fue la última comunicación en más de dos años.

Iair fue liberado en febrero, pero Eitan sigue en manos de Hamas.

Además de los Horn, de allí se llevaron a la familia argentino-israelí Bibas cuyo integrante menor, el bebé Kfir, de 1 año, fue el rehén más pequeño secuestrado por Hamas. Ni él, ni su hermano Ariel de 4 años, o su madre Shiri, sobrevivieron al cautiverio. El padre, Yarden también fue liberado en febrero. El bebé pelirrojo y de sonrisa desdentada se transformó en uno de los rostros más emblemáticos de rehenes llevados a Gaza.

Matan Zangauker: secuestrado junto a su novia Ilana Gritzewsky, quien fue liberada en noviembre de 2023. Su madre, Einav Zangauker, escribió: “Mi Matan, mantente fuerte. Nunca me rendiré contigo”.

Matan Angrest: soldado israelí. Su madre, Anat Angrest, expresó mediante el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos: “Mi Matan, sobrevive, aguanta un poco más por mí, por papá, Adi, Ofir y Roi, por toda una nación que te espera”.

Gali y Ziv Berman: hermanos gemelos, cumplieron 28 años en cautiverio. Su familia manifestó: “Volverás al abrazo seguro de tu madre. Aguanta un poco más, sobrevive y sueña con un final feliz”.

Elkana Bohbot: fue secuestrado en el festival Nova mientras auxiliaba a heridos.

Rom Braslavski: guardia de seguridad en el festival Nova, permaneció en el lugar para ayudar a otros. Su tía relató que “pudo haber huido, pero no lo hizo. Fue un héroe”.

Nimrod Cohen: soldado de 21 años, tenía 19 cuando fue secuestrado. Su madre, Viki Cohen, declaró: “Es una situación frágil y no queremos volver a decepcionarnos. Aun así, tengo esperanza de que pronto veré a Nimrod y podré abrazarlo de nuevo”.

Evyatar David: su hermano, Ilay David, lo describió como “una persona llena de vida, el alma más bondadosa”. Un video difundido por Hamas este verano generó preocupación por su estado de salud.

Guy y Gal Gilboa-Dalal: Guy fue secuestrado en el festival Nova junto a su hermano Gal. “Es muy duro extrañarlo todo el día, todos los días. Y con el tiempo se vuelve más difícil soportarlo y ver la luz al final del túnel”, aseguró su otro hermano.

Maxim Herkin: ciudadano ruso-israelí, emigró desde Ucrania. Lo esperan en casa su pareja, su hija, su madre y su hermano.

Bipin Joshi: estudiante nepalí de agricultura, secuestrado en un kibutz. Su hermana declaró: “Solo queremos que vuelva. Es demasiado para mí y mi familia”.

Segev Kalfon: trabajaba en una panadería y estudiaba finanzas antes de ser capturado en el festival Nova. Su familia teme por su seguridad, ya que sufría de ansiedad severa antes del secuestro.

Bar Abraham Kupershtein: intentó evacuar a heridos durante el festival Nova cuando fue capturado.

Omri Miran: su familia espera su regreso junto a su esposa Lishay y sus hijas Roni y Alma. Su cuñado, Moshe Lavi, afirmó: “Roni acaba de celebrar su cuarto cumpleaños, el segundo sin su padre. Alma tiene dos años y nunca ha celebrado un cumpleaños con él”.

Eitan Abraham Mor: guardia de seguridad en el festival Nova, fue visto cuando ayudaba a otros a ponerse a salvo.

Tamir Nimrodi: tenía 18 años cuando lo capturaron, descalzo y sin gafas. Su madre, Herut Nimrodi, expresó: “Siempre decía que yo era su mejor amiga. Rezo por la oportunidad de volver a tener momentos con él. El vacío en mi corazón es indescriptible”.

Yosef-Chaim Ohana: asistió al festival con amigos antes de partir a un curso de piloto en Estados Unidos. Ayudó a otros durante el ataque.

Alon Ohel: tenía 24 años al momento del secuestro en el festival Nova. Hamas mostró un breve video con su imagen. Su madre, Idit Ohel, relató: “Pude ver su sonrisa, fue increíble. Lo vi sonreír por un segundo, como un milisegundo. He estado soñando con que vuelva a casa”.

Avinatan Or: secuestrado junto a su novia Noa Argamani en el festival Nova; Argamani fue rescatada el año pasado.