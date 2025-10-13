Se complica la situación legal de la influencer Valentina Olguín: agravaron los cargos por defraudación a gobernadores

Excepto San Juan, se declararon incompetentes Buenos Aires, Entre Ríos y La Pampa. Tucumán tomaría la investigación global y quiere llevarla a juicio. Ropa, EE.UU y una probation que no fue.

Hoy 06:45

El fiscal federal de Tucumán, Agustín Chit, habría prohibido abandonar el país a la influencer santiagueña Valentina Olguín, tras agravarle cargos y citarla a indagatoria para el 4 de noviembre próximo por utilizar los CUIT de cinco gobernadores para adquirir ropa en EE.UU.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

"Contrabando simulado en concurso real" sería la figura, por la cual Olguín deberá presentarse en Tucumán, junto con sus abogados antes de las 10 de la mañana.

La investigación se originó el 28 de octubre del 2024. El gobernador Osvaldo Jaldo denunció que su CUIT personal fue utilizado sin autorización para realizar compras en el exterior. Éstas habrían sido ingresadas al país mediante la empresa Fedex por el régimen Courier.

De inmediato salió a la luz que fueron entregadas en un domicilio particular en Núñez, Buenos Aires: en días se supo que la responsable fue Olguín, en 5 oportunidades entre septiembre y octubre de 2024.

Tras recibir la denuncia, se pidieron informes a Aduana Tucumán y a Fedex, junto con el reclamo al Departamento Antisecuestro Norte de la Policía Federal.

Así, saltó que todas las compras fueron efectuadas en la tienda online de marca femenina "Revolve" de Estados Unidos.

Para tales maniobras, Olguín habría falseado datos ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), perjudicando así el cupo para compras en el exterior de Jaldo, y lo defraudó en $ 1.367.313,08 (U$S 1.281,45), al no poder registrar el ingreso de mercadería a través del Régimen de Importación por Prestadores de Servicios Postales PSP/Courier.

Allanamiento en Núñez

La casa de Olguín fue allanada el 12 de diciembre de 2024 por efectivos del Departamento Antisecuestro Norte de PFA. Secuestraron U$S 16.646, once bolsas de nylon de "Revolve", un iPhone 15 Pro, una computadora, tres facturas de Fedex, cámaras digitales otras seis bolsas de nylon con ropa nueva.

La Justicia precisó que en total fueron 16 compras que se hicieron en Estados Unidos, de las cuales cinco se usaron los datos del mandatario de Tucumán; cinco los de Ziliotto; cuatro los de Kicillof, mientras que una vez acudió al CUIT de Frigerio y Orrego, respectivamente.

Valentina Olguín

El 24 de abril último Olguín fue indagada y en mayo, procesada por el Juzgado Federal N°2 de Tucumán, a cargo del juez Juan Manuel Díaz Vélez. La medida fue sin prisión preventiva. Además, el magistrado fijó un embargo sobre los bienes de la santiagueña por $ 5.000.000.

En su resolutorio, Díaz Vélez declaró la incompetencia parcial para entender en otros cuatro distritos con idéntico delito: Buenos Aires, Axel Kicillof; La Pampa, Sergio Raúl Ziliotto; Entre Ríos, Rogelio Frigerio y San Juan, Marcelo Orrego.

Rechazan la "probation" y proyectarían llevarla a juicio oral

Valentina Olguín también fue imputada e indagada en San Juan y sus abogados motorizan un resarcimiento. Los otros distritos: La Pampa, Buenos Aires y Entre Ríos habrían declarado su incompetencia, por lo cual Tucumán ratificó la suya, máxime por haber sido el primer órgano en prevenir los hechos.

No es todo. Tucumán también habría desestimado un requerimiento de "probation", suspensión del juicio a prueba, interpuesto por la defensa. Trascendió que Olguín se ofrecía a actuar en Tucumán en forma gratuita; también, un requerimiento público de disculpas con el gobernador Jaldo.

Atrás quedaron los días de una salida rápida. Todo indica que el fiscal Chit desea llevar a Olguín a juicio y que ahora le ampliará los cargos de "contrabando por simulación", llevándolos a concurso real.

El concurso real trata cuando una persona comete múltiples delitos a través de acciones distintas e independientes. A diferencia del concurso ideal, donde una sola acción produce varios delitos, aquí hay una pluralidad de actos: cada uno con su propia sanción que se suma (acumula), aunque se pueden establecer límites legales a la acumulación total de la pena.

Como sea, este nuevo escenario convierte a Tucumán en árbitro de las cinco provincias en que Olguín habría cometido idénticos delitos: y por decantación, la empuja a una única salida: concertar un juicio abreviado colectivo. Hasta entonces, la santiagueña tendría prohibido abandonar el territorio nacional, entre otras disposiciones del fiscal Chit.